Житель Новокузнецка хотел продать наркотики, спрятав их в кабачке

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор мужчине за продажу наркотиков. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Фигурант случайно обнаружил в поле растение, содержащее наркотическое вещество. Он принес листья домой, высушил и периодически употреблял. Часть партии мужчина решил продать и нашел покупателя через интернет. Для доставки запрещенных веществ новокузнечанин вызвал такси, а ради конспирации спрятал сверток внутрь кабачка. Однако таксист, которому не заплатили за поездку, разбил кабачок и обнаружил внутри наркотики, после чего обратился в полицию.

Суд приговорил драгдилера к 5 годам лишения свободы.

