В Кузбассе супруги отправятся в колонию за издевательства над ребенком

В Кузбассе мужчину и его сожительницу отправили в колонию за издевательства над ребенком. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Мужчина избивал свою собственную дочь, причем с особой жестокостью, используя ремни с пряжкой, кипятильник со шнуром. Так, однажды он ударил девочку по лицу и голове так сильно, что она упала со стула. После этого он продолжил бить ее ремнем. Сожительница мужчины также издевалась над ребенком, таскала за волосы, кидала по комнате.

Эксперты установили множественные кровоподтеки и ссадины на теле девочки, а также горизонтальный рубец на носу.

Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину, а его сожительница лишь частично. Суд признал виновных обоих и отправил каждого на 4 года и 1 месяц в колонию общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск о взыскании 200 тысяч рублей морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

