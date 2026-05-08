В Новокузнецке прошел парад дошколят: малыши в форме времен Великой Отечественной войны прошли торжественным маршем, а также продемонстрировали подготовленные вместе с взрослыми макеты боевой техники: танки, «катюши» и самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Патриотическое мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось 9 мая на мемориальном комплексе «Бульвар Героев». Участников поприветствовал губернатор Илья Середюк.

«Второй год подряд проводится такой замечательный парад. Он объединяет и детей, и взрослых. Учит всех нас самому главному: любви к нашей великой стране, уважению к памяти наших предков, и в первую очередь — ветеранов, которые отстояли для нас возможность жить в свободной и сильной стране», — сказал глава региона.

