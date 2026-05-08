«В его руках живая нить»: кемеровским школьникам и студентам рассказали о вкладе военных связистов в Победу

«Ростелеком» принял участие в военно-патриотическом уроке для кемеровских школьников и студентов, приуроченном ко Дню радио — профессиональному празднику работников всех отраслей связи — и Дню Победы. На мероприятии, проходившем в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Федорова, директор Кемеровского филиала компании Василий Винников рассказал о важной роли связистов в Великой Отечественной войне.

Ребят познакомили с историей коммуникаций и ее важнейшей вехой — изобретением радио, которое и положило начало современной передаче данных. Василий Винников вспомнил о маршале войск связи Иване Терентьевиче Пересыпкине, чье имя носило Кемеровское высшее военное командное училище. Именно Пересыпкин в кратчайшие сроки провёл перевооружение и доукомплектацию системами связи всей Красной армии, полностью реформировал доверенную ему отрасль и внёс неоценимый вклад в общую победу над врагом.

Руководитель филиала рассказал о подвиге военных связистов, которые часто ценой собственной жизни выполняли боевую задачу: убрать повреждение, передать информацию, восстановить связь. Так, гвардии сержант, линейный надсмотрщик Николай Новиков во время боев за Москву для устранения порыва зажал концы кабеля зубами и отстреливался от врагов, за что был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Подвиг Новикова за годы войны повторили сотни человек.

Никита Вороновский, ученик 10 класса, г. Кемерово:

«Было очень интересно узнать о подвигах военных связистов: до этого я не задумывался, какую роль связь играет во время боевых действий и как много на фронте зависит от вовремя переданной информации. Поразило, что люди даже под обстрелом врага отважно шли восстанавливать кабель, понимая, что их жизнь может спасти десятки или сотни других. Конечно, такие встречи помогают нам взглянуть на историю другими глазами, еще больше почувствовать важность Победы».

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Никакое развитие невозможно без уважения к истории: к истокам, с которых все начиналось, к датам, которые необходимо знать и помнить, к людям, которые преданно и честно служили выбранному делу. Поэтому одна из важных задач "Ростелекома" — не только внедрять передовые технологии, но и помогать хранить память о героическом прошлом страны. Мы регулярно встречаемся с подрастающим поколением, рассказываем о значении связи в мирное и военное время, о подвигах людей, которые приблизили разгром вражеской армии. Кроме этого, компания помогает готовиться к главному историческому тестированию страны — "Диктанту Победы". На цифровой образовательной платформе "Ростелеком Лицей" создан специальный раздел с обучающими материалами».