Синоптики дали уточненный прогноз погоды на 9 мая в Кузбассе

В День Победы, 9 мая, в Кузбассе будет теплая и пасмурная погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +8... +13 градусов, местами +1... +6, днем +22... +27, в некоторых районах холоднее – всего +16... +21 градус. Ветер будет юго-восточный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Переменная облачность, возможны кратковременные дожди, грозы, туманы.

Прогноз погоды на 9 мая в Кемерове: ночью будет +9... +11 градусов, днем +22... +24. Ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также кемеровские байкеры откроют сезон 10 мая традиционным мотопробегом.