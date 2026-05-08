В Кузбасс ввезли первые 1,5 тонны свежей клубники из Киргизии

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В Кузбасс поступила первая партия свежей клубники из Киргизии - 1,5 тонны ягоды успешно прошли фитосанитарный контроль Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

7 мая государственный инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил акт карантинного фитосанитарного контроля на продукцию, доставленную в город Кемерово.

Получатель уведомил надзорное ведомство о прибытии подкарантинного груза. Вместе с партией был предоставлен фитосанитарный сертификат. Чтобы убедиться в отсутствии карантинных угроз, специалисты Россельхознадзора отобрали образцы ягоды для лабораторной экспертизы. Исследования провели в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Карантинные объекты в клубнике не обнаружены. На основании заключения лаборатории Россельхознадзор выдал акт государственного карантинного фитосанитарного контроля. Теперь продукция может быть реализована на территории региона.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также кемеровские байкеры откроют сезон 10 мая традиционным мотопробегом.