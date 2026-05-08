В Кузбасс ввезли 68 тонн огурцов и томатов из Казахстана

В Кузбасс ввезли 68 тонн продукции из Казахстана: 36 тонн огурцов и 32 тонны томатов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Контроль осуществлял инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Овощи проверили на фитосанитарную безопасность в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Все нужные документы на партии товаров и отсутствие карантинных вредителей позволили успешно оформить акты карантинного фитосанитарного контроля. Это дало право на дальнейшую реализацию продукции.

