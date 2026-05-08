В Кемеровском округе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сегодня около 14.00 на 243 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла авария в Кемеровском муниципальном округе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, 45-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗон Некст», двигаясь со стороны города Топки, врезался в «Хендай Солярис», который остановился перед перекрестком, готовясь повернуть налево в сторону Ясногорского. От удара «Хендай» отбросило на встречку, где он столкнулся с грузовым седельным тягачом «Ман» с полуприцепом.

В результате аварии погибли 54-летний водитель «Хендая» и водитель «ГАЗона». Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося. По итогам проверки примут законное решение.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также провайдер Goodline объявил о старте внедрения Вай-Фай 7 — в Кузбассе эта технология появилась впервые.