За сутки в Кузбассе произошло 725 нарушений ПДД.

В Кузбассе 7 мая произошло 725 нарушений ПДД. Из них 25 совершили пешеходы, 700 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 20 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 65 фактов управления транспортным средством без прав, 43 выезда на встречную полосу и 21 случай нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 47 нарушений правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 19 нарушений проезда перекрестков, 17 проездов на запрещающий сигнал светофора и 40 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 2 ДТП, в которых 4 человека травмированы.

