Илья Середюк открыл стелу памяти Героя России Михаила Купова в Белове.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк открыл стелу памяти Героя России Михаила Купова, погибшего в зоне специальной военной операции. В церемонии участвовали жена и дочь героя, юнармейцы, кадеты и горожане.

Губернатор отметил, что Михаил был настоящим героем. Он с честью выполнял свой воинский долг, и до последних минут своей жизни оставался на посту. Михаил погиб, прикрывая товарища, пожертвовал собой. Стела установлена на аллее «Дважды победители». Она выполнена в виде прямоугольной плиты из гранитной крошки со стеклом в виде звезды, на которое нанесен портрет Михаила Купова.

Напомним, что школа № 12, в которой учился Михаил, с марта этого года носит его имя.

