В Белово встретили участников автопробега «Эстафета памяти. Кузбасс - фронту».

В Кузбассе прошел 16-й автопробег «Эстафета памяти. Кузбасс - фронту» в честь Великой Победы. Две колонны машин стартовали с юга и севера региона. Участники возлагали цветы к мемориалам и проводили уроки мужества для школьников. Финальной точкой стал город Белово. На Центральной площади выстроились более 200 празднично украшенных автомобилей. Губернатор Кузбасса Илья Середюк приветствовал участников.

Глава региона отметил, что такие мероприятия помогают сохранить память о наших предках. Он поблагодарил ветеранов войны и труда и всех, кто участвует в памятных событиях.

Память погибших на фронтах Великой Отечественной почтили минутой молчания. Затем возложили цветы к мемориалу «Героям-беловчанам».

