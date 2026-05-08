Губернатор Кузбасса принял участие в отправке груза бойцам СВО.

В преддверии Дня Победы с центральной площади Белова на передовую отправили очередную партию груза для бойцов.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что Кузбасс своих не бросает. Он отметил, что наша общая цель - вернуть мирную жизнь как можно скорее. Для этого важно оставаться сплоченными и вместе идти к победе. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в сборе груза.

В состав конвоя вошли автомобиль «УАЗ», вездеход, мотоцикл, генераторы, маскировочные сети, продукты питания и товары первой необходимости. Особое внимание уделили детским рисункам и открыткам. Они напомнят бойцам о любви и поддержке.

В конце церемонии все по традиции все присутствующие символически передали тепло рук бойцам, приложив ладони к борту фуры. Машина уже отправилась к месту назначения.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также провайдер Goodline объявил о старте внедрения Вай-Фай 7 — в Кузбассе эта технология появилась впервые.