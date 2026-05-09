Кузбасс отправил в Казахстан 907 тонн пшеницы

Новая партия пшеницы отправилась из Кузбасса в Казахстан.

Новая партия пшеницы отправилась из Кузбасса в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора загрузили 907 тонн зерна в железнодорожные вагоны - продукт предназначен для пищевых целей.

Урожай собрали в шести округах Кузбасса: Крапивинском, Промышленновском, Тисульском, Мариинском, Яйском и Ижморском.

Все партии прошли строгий фитосанитарный контроль: оформлены 13 фитосанитарных сертификатов; проведены лабораторные исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»; подтверждено соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Казахстана.

