Погода в Кузбассе 9 мая 2026 года: до +27 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 9 мая 2026 года. Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 9 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами +1…+6 градусов. Днем ожидается +22…+27 градусов, местами +16…+21 градус. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Погода в Кемерове 9 мая 2026 года

В субботу, 9 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается туман.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +9…+11 градусов. Днем будет +22…+24 градуса. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 9 мая 2026 года

В субботу, 9 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +9 градусов. Днем ожидается до +23 градусов. Ветер обещают южный, 2 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также провайдер Goodline объявил о старте внедрения Вай-Фай 7 — в Кузбассе эта технология появилась впервые.