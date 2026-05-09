Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Илья Середюк поздравил жителей Кузбасса с Днем Победы. Видеопоздравление опубликовано в аккаунтах главы региона в соцсетях.

«9 мая – священная дата для каждого, это общий для всех нас символ беспримерного мужества, невероятной крепости духа и беззаветной любви к Родине», - отметил губернатор.

Он напомнил, что на фронт ушли более 415 тысяч кузбассовцев, остальные работали в тылу, отдавали все силы, чтобы приблизить победу. Не случайно появилось понятие «второй фронт». Сегодня четырем городам Кузбасса присвоено звание «Город трудовой доблести».

Глава региона сказал, что бойцы СВО продолжают дело своих дедов и прадедов: с честью сражаются за правду и мир.

Илья Середюк поблагодарил ветеранов за подвиг, пожелал им крепкого здоровья, долголетия и заботы близких.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00.