НовостиОбщество9 мая 2026 2:37

Илья Середюк поздравил с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны

Губернатор Кузбасса поздравил с Днем Победы кемеровскую долгожительницу
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Илья Середюк лично поздравил с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны Нину Железнову, которой в этом году исполнилось 105 лет.

Нина Кузьминична в 1942 году была мобилизована на военную подготовку, а с 1944 года была на фронте - воевала в составе 50-го отдельного батальона наблюдения оповещения связи.

В День Победы под окнами ветерана провели акцию «Парад у дома»: артисты спели песни Победы и пронесли большую Георгиевскую ленту.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 12 по 15 мая.