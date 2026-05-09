Илья Середюк поздравил с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны

Губернатор Илья Середюк лично поздравил с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны Нину Железнову, которой в этом году исполнилось 105 лет.

Нина Кузьминична в 1942 году была мобилизована на военную подготовку, а с 1944 года была на фронте - воевала в составе 50-го отдельного батальона наблюдения оповещения связи.

В День Победы под окнами ветерана провели акцию «Парад у дома»: артисты спели песни Победы и пронесли большую Георгиевскую ленту.

