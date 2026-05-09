В Кемерове возложили цветы к памятнику кузбассовцам, погибшим в Великой Отечественной войне

Утром 9 мая в Кемерове состоялось возложение цветов к памятнику кузбассовцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие губернатор Илья Середюк, мэр города Дмитрий Анисимов, а также ветераны, труженики тыла, участники СВО, представители духовенства, волонтеры и активисты.

«Почтили память Героев, павших за Родину. Именно они ценой собственной жизни подарили нам мирное небо. Вечная слава павшим. Мы помним. Мы гордимся. С праздником, дорогие земляки!», - сказал губернатор Илья Середюк.

