В Кемерове прошел марш в честь 81-летия Великой Победы

Фото: пресс-служба городской администарции.

На главной площади Кузбасса прошел торжественный марш в честь 81-й годовщины Победы. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и участники специальной военной операции.

Парад открыл легендарный танк Т-34 с копией Знамени Победы. Вслед за ним прошествовала рота барабанщиков Президентского кадетского училища и знаменная группа со Знаменем 376-й Кузбасско-Псковской дивизии. Также участие в шествии приняли парадные расчеты Кемеровского президентского кадетского училища, ФСИН, МВД, УФССП, МЧС, воспитанников Губернаторских кадетской школы-интерната МЧС, кадетской школы-интерната полиции, женской гимназии-интерната. Последними по площади Советов прошагали расчеты Военного учебного центра при КузГТУ, движения «ЮНАРМИЯ» и курсантов филиала Центра «ВОИН». Завершил прохождение торжественного марша сводный оркестр.

После этого состоялся парад военной техники. По площади Советов проехали сразу три танка Великой Отечественной войны, легендарные «Катюши», «сорокапятки», «полуторки», зенитные установки, ретро-автомобили и военные мотоциклы.

