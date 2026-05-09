Более 52 тысяч кузбассовцев зажгли свечи в честь 81-й годовщины Великой Победы

Кузбасс присоединился к Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти»: участие в ней приняли более 52,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба АПК.

Акция прошла в муниципалитетах Кузбасса накануне 9 мая. В Кемерове у подножия Мемориала Воину-Освободителю зажгли свыше четырех тысяч свечей. А в Новокузнецке на Бульваре Героев сотни жителей из двух тысяч свечей создали четырехметровую огненную инсталляцию: фигуры женщины и воина, Вечный огонь и памятные надписи «1945» и «2026».

«По всему Кузбассу зажглись 52 тысячи свечей. В память о тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, в знак нашей общей скорби и благодарности героям. Вместе вспоминаем павших воинов — творцов Великой Победы. Их подвиг бессмертен. Мы помним, мы гордимся!», — сказал губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 12 по 15 мая.