В Кемерове прогремел салют в честь Дня Победы

В Кемерове празднование 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось красочным салютом.

Фейерверк запустили с новой набережной Томи. Более тысячи залпов освещали небо над городом в течение восьми минут. Посмотреть яркое шоу пришли несколько тысяч жителей областного центра.

Напомним, что утром в центре Кемерова прошел торжественный марш и шествие «Бессмертного полка», после чего празднование переместилось на Московскую площадь, где перед зрителями выступили около 370 артистов - коллективы всех кемеровских ДК, областных учреждений культуры.

