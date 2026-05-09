В Кемерове для ветеранов приготовили уникальные десерты в знак благодарности

В Кемерове прошла акция «Торт Победы»: для ветеранов Великой Отечественной войны в знак благодарности испекли необычные десерты.

Акцию второй год проводит региональное отделение Союза женщин России совместно с МАУ «Школьное питание» и Кемеровским техникумом индустрии питания и сферы услуг. В этом году активисты городского женсовета, представители территориального управления Заводского района, студенты и участники Движения Первых, юнкоры медиацентра гимназии №25 приготовили 12 уникальных десертов. Все торты украсили георгиевскими лентами из карамели, военными письмами из мастики и пряничными топперами. К сладким подаркам приложили стилизованную открытку ручной работы со словами благодарности и пожеланиями здоровья.

Член правления Союза женщин Кузбасса, директор МАУ «Школьное питание» Анастасия Панькова вместе со студентами техникума побывала в гостях у Прасковьи Петровны Крупской, Анатолия Михайловича Терехова и Григория Ивановича Кузнецова. Председатель регионального отделения Союза женщин России Ирина Крым навестила труженицу тыла Анну Васильевну Ягонскую, юнкоры подарили торт ветерану журналистики, ребенку войны Таисии Алексеевне Шацкой.

Кроме того, участники младшей группы «Журналенок» Школы практической журналистики «Медиапоколение» подписали и отправили по почте взрослым коллегам журналистам открытки с Днем Победы.