С 11 мая в Новокузнецке ограничат движение по Байдаевскому шоссе

В Новокузнецке стартует очередной этап обновления дорожной сети. Как сообщила городская администрация, с 11 мая рабочие приступают к фрезерованию асфальта на Байдаевском шоссе. Работы проводятся в рамках масштабной федеральной программы «Инфраструктура для жизни».

Ремонт охватит участок от улицы Фесковской до Кузнецкого шоссе. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях в движении и временных ограничениях на этом участке.

Власти просят жителей и гостей Новокузнецка с пониманием отнестись к ситуации: обновление покрытия необходимо для безопасности и комфорта поездок.

Чтобы не терять время в пробках, водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее мы писали, что акция «Бессмертный полк» собрала более 335 тысяч кузбассовцев, а еще в Кемерове для ветеранов приготовили уникальные десерты в знак благодарности.