МЧС предупредило жителей Кузбасса об опасности весенних гроз

Сотрудники МЧС Кузбасса подготовили подробную памятку с правилами, которые помогут сохранить жизнь во время сильной грозы.

Первое и главное - по возможности оставаться дома. Закрыть окна и двери: сквозняки могут «затянуть» в помещение шаровую молнию. Также спасатели настоятельно рекомендуют выключить из розеток все электроприборы, включая телевизоры и антенны, и не пользоваться мобильным телефоном - даже в выключенном состоянии он может сработать как магнит для разряда.

Если непогода застала на улице, забудьте про зонты, велосипеды и мотоциклы - металл притягивает электричество. В лесу стоит держаться подальше от высоких дубов, сосен и тополей, выбирая низкорослые участки. В поле лучше найти сухую яму или ложбинку, сесть на корточки и пригнуть голову, но ни в коем случае не ложиться на мокрую землю. Тем, кто в пути, лучше переждать ливень в машине с закрытыми окнами и опущенной антенной.

Особое внимание деталям: на природе нельзя разводить костры (нагретый воздух лучше проводит ток) и топить печи в домах. Также во время грозы запрещено купаться, ловить рыбу и заниматься спортом - пот и быстрое движение увеличивают риск удара молнии.

При встрече с шаровой молнией важно сохранять спокойствие: не делать резких движений и не пытаться убежать.

В любой экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

