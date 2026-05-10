НовостиОбщество10 мая 2026 4:53

За установку шлагбаума в Кузбассе могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

В Росреестре Кузбасса объяснили незаконность перекрытия дорог
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Многие жители частного сектора в Кузбассе уверены: если их дом стоит в конце тупиковой улицы, дорогу к нему можно смело перекрыть личным шлагбаумом или забором. Однако такое «уединение» часто оказывается вне закона.

В региональном управлении Росреестра предупредили: если земля под дорогой официально вам не принадлежит, любое ограничение проезда инспекторы расценят как нарушение земельного законодательства.

«Если территория, ограниченная в использовании для третьих лиц, не принадлежит вам на каком-либо праве, государственным инспектором такие действия будут расценены как нарушение, а именно - самовольное занятие земельного участка», - пояснила Лариса Овсянникова, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Кузбассу.

За подобное самоуправство владельцу грозит административная ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Минимальный штраф для гражданина сегодня составляет 5 000 рублей. Кроме того, незаконную преграду придется демонтировать.

Специалисты напоминают, что даже тупиковые проезды должны оставаться свободными не только из-за прав собственности, но и для беспрепятственного доступа экстренных служб.

Специалисты напоминают, что даже тупиковые проезды должны оставаться свободными не только из-за прав собственности, но и для беспрепятственного доступа экстренных служб.