Илья Середюк поздравил с юбилеем Беловский округ и его почетного жителя

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Беловский муниципальный округ празднует свое 95-летие. Особенным этот юбилей стал для Валентина Емельянова - почетного жителя района и ровесника округа, чью историю рассказал губернатор Илья Середюк.

Валентин Емельянович переехал в деревню Шестаки еще в 1962 году и с тех пор не покидал родные края. Всю жизнь он посвятил работе в совхозе «Бачатский»: начинал слесарем, а позже выучился на тракториста и комбайнера. Год за годом, от весенней пахоты до осенней жатвы, он трудился на полях, а зимой обеспечивал хозяйство кормами. Его успехи гремели на всю область - в советские годы передовик даже представлял Кузбасс на выставке ВДНХ в Москве.

Вместе с супругой Валентин Емельянович вырастил четверых детей, а в 2007 году заслуженно получил звание «Почетный гражданин Беловского района».

«Именно такие люди и делают Кузбасс особенным. Спасибо вам, Валентин Емельянович, за жизнь, посвященную родному краю. А всех жителей Беловского округа - с праздником!», - поздравил Илья Середюк.

Ранее мы писали, МЧС предупредило жителей Кузбасса об опасности весенних гроз, а еще с 11 мая в Новокузнецке ограничат движение по Байдаевскому шоссе.