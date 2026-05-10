НовостиОбщество10 мая 2026 6:16

В одном из округов Кузбасса начинаются гидравлические испытания теплосетей

С 12 мая в центре Белова и поселках начнутся отключения горячей воды
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

В Белове начинают проверять на прочность котельные и тепловые сети. Об этом предупредили в администрации округа.

Традиционные гидравлические испытания нужны, чтобы вовремя найти слабые места в трубах и избежать аварий зимой. На время работ в жилых домах будут отключать горячую воду.

Первыми под ограничения попадут центральная часть города, а также поселки Инской и Новый Городок - здесь воды не будет с 12 по 17 мая. Следом, с 18 мая, специалисты приступят к опрессовке сетей котельной №6. В связи с этим жителям микрорайона Бабанаково придется обходиться без горячей воды в течение недели.

Если во время проверок обнаружат порывы или другие проблемы, участки поставят в очередь на ремонт. Основные восстановительные работы на сетях планируют провести во второй половине августа.

Ранее мы писали, Илья Середюк поздравил с юбилеем Беловский округ и его почетного жителя, а еще с 11 мая в Новокузнецке ограничат движение по Байдаевскому шоссе.