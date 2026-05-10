Нодулярный дерматит: руководство кузбасского предприятия объяснило причину карантинных мер

Жители Промышленновского округа обеспокоены появлением блокпостов у молочного комплекса АО «Ваганово».

В Управлении ветеринарии Кузбасса подтвердили, что на предприятии действительно усилены меры безопасности, проводится мониторинг и дополнительное обследование поголовья.

На самом предприятии пояснили, что контрольно-пропускные пункты выставлены планово по рекомендации ветеринарной службы, а комплекс продолжает работу. Причину усиленного санитарного режима раскрыл генеральный директор АО «Ваганово» Роман Майер. По его словам, меры приняты из-за обнаружения инфекции.

«На предприятии продолжает действовать усиленный санитарный режим. Среди крупного рогатого скота выявлены случаи нодулярного дерматита. Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания. Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций», - прокомментировал ситуацию Роман Майер.

Сейчас ветеринары и профильные ведомства держат ситуацию на контроле, выясняя, как именно вирус попал на территорию комплекса.

