Глава СК затребовал доклад по делу о невыплате зарплат кузбасским рабочим

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нарушении трудовых прав в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подземные рабочие одного из местных предприятий пожаловались, что с декабря прошлого года им перестали выплачивать зарплату в полном объеме. Один из уволившихся сотрудников и вовсе остался без окончательного расчета. По словам заявителей, в похожей ситуации оказались и их коллеги, однако руководство предприятия на жалобы не реагирует.

Ситуация уже получила огласку в соцсетях. Теперь исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Алексей Ткач должен представить отчет о следственных действиях и мерах, принятых для возврата денег людям.

