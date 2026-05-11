Томь затопила трассу в Новокузнецком округе

Из-за резкого подъема уровня воды в Томи затопило участок дороги в направлении поселка Староабашево (Карлык). Об этом сообщил глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин.

Сейчас проезд для любого транспорта на этом отрезке временно закрыт. На месте происшествия уже выставили наблюдательный пункт, где дежурят сотрудники администрации и специалисты службы «Защита населения и территории».

Жителей просят учитывать эту ситуацию при планировании своих поездок.

