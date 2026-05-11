В Белове отложили отключение горячей воды из-за холодов

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.
В Белове решили повременить с отключением горячей воды. Из-за похолодания городская администрация перенесла старт гидравлических испытаний теплосетей, которые планировались ранее.
Напомним, ранее планировалось отключить горячую воду уже с завтрашнего дня, 12 мая.
Власти решили не оставлять жителей без горячего водоснабжения, пока на улице держится низкая температура.
Новый скорректированный график работ опубликуют позже в официальных соцсетях администрации.
