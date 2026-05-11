«Металлург» проиграл «Химику» со счетом 2:4 и покинул плей-офф

Новокузнецкий «Металлург» выбыл из гонки за кубок, уступив воскресенскому «Химику» в шестом матче полуфинальной серии. Встреча в Подмосковье завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Из-за травмы основного голкипера Никиты Подскребалина место в воротах «сталеваров» занял Никита Богданов. Несмотря на активный старт и преимущество по броскам в первом периоде, распечатать ворота соперника гостям не удалось.

Во второй 20-минутке «Химик» забросил две шайбы, на что «Металлург» ответил лишь под конец периода: Федор Храпов буквально торсом переправил снаряд в сетку. В финальном отрезке интрига сохранялась до последних секунд. После очередного гола хозяев Дмитрий Шешин сократил разрыв до минимума, но спасти игру не получилось - четвертая шайба влетела уже в пустые ворота «Металлурга» за 13 секунд до сирены.

Итог серии - 4:2 в пользу «Химика». Команда Андрея Лунева завершила выступление в чемпионате на третьем месте.

