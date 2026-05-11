Гадюки проснулись: в больницу Кузбасса поступил первый пострадавший от укуса

В Кузбассе официально открыт сезон змеиных укусов. Об этом сообщил главный токсиколог региона Константин Сиворонов.

Первый в этом году случай нападения гадюки зафиксирован в деревне Мамаевка - змея укусила человека прямо на территории дачного участка. Пострадавший был доставлен в отделение острых отравлений ГАУЗ ККБСМП им. М.А. Подгорбунского.

Врачи просят кузбассовцев проявлять предельную осторожность во время работы на огородах и отдыха на природе. При встрече со змеей не стоит делать резких движений, а в случае укуса необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

