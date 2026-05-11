От пыли до аммиака: чем дышали жители Кемерова и Новокузнецка в апреле

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты подвели итоги мониторинга чистоты воздуха в Кузбассе за апрель 2026 года. Отчет опубликовали на сайте Кемеровского гидрометцентра.

Самая сложная ситуация сложилась в Новокузнецке - здесь уровень загрязнения официально признан высоким. Хуже всего дела обстоят в Заводском районе, где зафиксирована избыточная концентрация оксида углерода. Кроме того, почти во всех районах города - от Центрального до Новоильинского - в воздухе было слишком много фтористого водорода, а в Орджоникидзевском районе зафиксировано превышение по мелким взвешенным частицам (PM 2,5 и PM 10).

В Кемерове и Прокопьевске экологи оценили уровень загрязнения как повышенный. В областном центре «грязные» зоны распределились по всему городу: в Центральном и Заводском районах зафиксировано много пыли, в Рудничном - диоксида азота, а в Ленинском - формальдегида. Кировский район отличился повышенным содержанием оксида углерода.

В Прокопьевске ситуация схожая: в Центральном и Рудничном районах в воздухе скопилось слишком много пыли и угарного газа.

Ранее мы писали, что новокузнецкий «Металлург» проиграл «Химику» со счетом 2:4 и покинул плей-офф, а еще Владимир Путин присвоил звание заслуженных врачей двум медикам из Кузбасса.