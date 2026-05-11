Глава ветслужбы Кузбасса рассказал о защите поголовья от нодулярного дерматита

В Кузбассе продолжается борьба с распространением нодулярного дерматита, который ранее обнаружили на сельхозпредприятии «Ваганово».

Напомним, на прошлой неделе жители Промышленновского округа заметили блокпосты у молочного комплекса «Ваганово». Позже руководство предприятия подтвердило: на ферме ввели усиленный санитарный режим из-за выявленной инфекции. Сейчас специалисты Россельхознадзора и ветеринары выясняют, как именно вирус попал на территорию хозяйства.

Чтобы не допустить новых вспышек, специалисты ветеринарной службы начали массовую вакцинацию крупного рогатого скота в хозяйствах региона. Как сообщил руководитель областного управления ветеринарии Сергей Лысенко, прививочная кампания идет строго по графику. Ветеринары используют специальные препараты для защиты животных и постоянно консультируют владельцев ферм.

По словам Лысенко, на данный момент все привитые животные чувствуют себя хорошо, побочных эффектов или ухудшения состояния не зафиксировано.

