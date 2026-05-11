Погода в Кузбассе 12 мая 2026 года: похолодает до -5 градусов и пойдет снег

Погода в Кузбассе 12 мая 2026 года останется неустойчивой. После гроз и ливней в регион придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а ветер вновь усилится до штормовых значений.

По области ночью температура составит 0…-5 градусов, местами будет теплее - до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер юго-западный: ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 11-16 метров в секунду, днем усилится до 9-14 метров в секунду, с порывами до 17-22 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие осадки, а днем прогнозируются дождь и мокрый снег, местами осадки будут умеренными.

Погода в Кемерове 12 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается 0…-2 градуса, днем +6…+8 градусов. Ветер юго-западный: ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы достигнут 14-19 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, однако днем ожидаются дождь и мокрый снег.

Кузбассовцев предупредили о сильном ветре

Из-за порывов до 22 метров в секунду жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность на улице, не оставлять машины возле деревьев и рекламных конструкций, а также учитывать ухудшение видимости во время осадков.

Показатель горимости в регионе 12 мая прогнозируется на уровне 1-3 классов.

