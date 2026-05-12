Госжилинспекция за неделю оштрафовала кузбасских коммунальщиков на миллион рублей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госжилинспекция Кузбасса подвела итоги работы в первую неделю мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 4 по 8 мая инспекторы проверили состояние 327 многоквартирных домов по всей области. В ходе осмотров специалисты зафиксировали 83 нарушения. По результатам проверок было составлено 24 административных протокола и выдано 112 предписаний для устранения проблем. Общая сумма штрафных санкций за неделю превысила один миллион рублей.

Помимо проверок домов, ведомство занималось лицензированием. За отчетный период было принято 26 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий управляющих компаний, в то время как шести организациям в их заявках было отказано.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Кузбассе будет прохладной и дождливой, а еще в Кузбассе задержали подростка из Приморья при попытке поджога локомотива.