Кемерово борется за звание «Культурная столица 2028 года»

Фото: администрация Кемерова.

Кемерово официально вступил в борьбу за почетный статус «Культурная столица 2028 года». Об этом сообщили в администрации города.

Наш город - это не только промышленный центр, но и место с уникальными театрами, музеями и яркими творческими проектами, которые формируют особый культурный код всего региона. Чтобы победить и доказать, что Кузбасс достоин этого высокого звания, важна поддержка каждого жителя. Проголосовать за Кемерово можно онлайн через платформу «Госуслуги» по ссылке.

