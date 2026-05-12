В кузбасском поселке построили новый дом на 72 квартиры для детей-сирот

Фото: пресс-служба АПК.

В поселке Яя на улице Красноармейской, 34а завершилось строительство современного трехэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Квартиры в нем предназначены для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение жильем этой категории граждан - ключевой приоритет народной программы «Единой России».

Общая площадь новостройки превышает 3,3 тысячи квадратных метров. Сейчас застройщик наводит финальный лоск: во дворе обустраивают детскую площадку с качелями и песочницей, устанавливают скамейки, монтируют шведскую стенку, высаживают деревья и кустарники.

Как отметил губернатор Илья Середюк, важно, чтобы ребята начинали самостоятельную жизнь в комфортных и полностью благоустроенных условиях. Одним из новоселов станет 20-летний студент Иван Князев. Будущий автомеханик планирует переехать в новую квартиру с невестой и уже в следующем году сыграть там свадьбу - жилье станет отличным подарком к созданию новой семьи.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Кузбассе будет прохладной и дождливой, а еще в Кузбассе задержали подростка из Приморья при попытке поджога локомотива.