Суд отказал жительнице Кузбасса в досрочной пенсии.

Рудничный районный суд Прокопьевска отказал жительнице в удовлетворении исковых требований о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Женщина требовала признать незаконным решение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области, акт проверки и решение работодателя. Она добивалась досрочной страховой пенсии по старости.

Суд установил, что работа в медицинском центре не может быть включена в специальный стаж для досрочной пенсии. Поскольку возникновение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости связано с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в некоммерческих организациях. Женщина трудилась в коммерческой организации, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

Суд отказал женщине в удовлетворении иска. Кемеровский областной суд подтвердил решение суда первой инстанции.

