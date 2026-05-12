В Кемерове поймали бесправных водителей мототехники

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции продолжают борьбу с нарушениями среди водителей мототехники. Особое внимание уделяется тем, кто управляет транспортом без прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время рейдов инспекторы ДПС остановили молодого человека на мотоцикле Эндуро. Выяснилось, что у него нет водительских прав. В отношении водителя составили протоколы за управление без прав, отсутствие регистрации мотоцикла и страховки. Транспортное средство отправили на специализированную стоянку.

Еще одного нарушителя задержали в жилом районе Лесная Поляна. Инспекторы остановили водителя мотоцикла BMW, у которого не было при себе водительского удостоверения.

В микрорайоне Кедровка на улице Строительная инспекторы остановили мопед Racer RC 50 Alpha. За рулем был 17-летний подросток, который не имел права управлять транспортом. Юного водителя отстранили, а мопед отправили на специализированную стоянку.

