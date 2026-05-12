В Новокузнецке массово отключили свет в Новоильинском районе

В Новоильинском районе Новокузнецка произошло масштабное отключение электричества из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Ильинская Городская 2». Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Под временное обесточивание попали дома на пяти крупных улицах: Авиаторов, Чернышова, Косыгина, Запсибовцев и Архитекторов. Масштаб инцидента внушительный: без света остались 240 многоквартирных домов, 16 детских садов и 11 школ. Авария также затронула критическую инфраструктуру - остановились шесть водонасосных и одна канализационная станция.

Денис Ильин сообщил, что специалисты уже приступили к визуальному осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам. Чтобы не оставлять людей без ресурса надолго, в район направили передвижные резервные источники питания - потребителей поэтапно переводят на запасные линии. По предварительным прогнозам энергетиков, подачу электроэнергии в жилые дома и соцучреждения планируют полностью восстановить к 20.00.

