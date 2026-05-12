Кузбасскую шахту закрыли на три месяца за нарушения безопасности

Калтанский районный суд вынес решение о приостановке работы шахты «Алардинская» на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Поводом для столь жестких мер стало грубое нарушение требований промышленной безопасности. Инцидент произошел 7 мая 2026 года: в одной из выработок резко выросла концентрация оксида углерода, что привело к задымлению. Из шахты пришлось экстренно эвакуировать 110 горняков - к счастью, никто не пострадал.

Представитель предприятия вину признал, хотя и посчитал трехмесячный срок наказания излишне строгим. Тем не менее суд подчеркнул, что безопасность сотрудников - безусловный приоритет. Теперь шахте запрещено вести горные работы до полного устранения всех нарушений. При этом службы, отвечающие за жизнеобеспечение предприятия, продолжат работать в обычном режиме.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

