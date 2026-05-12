Кузбасс отправил в Китай крупные партии березового леса и ячменя

В начале мая специалисты Сибирского управления Россельхознадзора проконтролировали отправку крупных экспортных партий из Кузбасса в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 6 по 7 мая проверку прошли 377 кубометров березового лесоматериала, заготовленного в Ижморском и Тяжинском округах. Лабораторная экспертиза подтвердила, что древесина чиста от вредителей, после чего ведомство выдало восемь фитосанитарных сертификатов.

Одновременно с этим к отправке в КНР подготовили 210 тонн пищевого ячменя, выращенного в Чебулинском округе. Зерно погрузили в железнодорожные вагоны после тщательной проверки на соответствие требованиям страны-импортера. На всю партию ячменя инспекторы оформили три необходимых сертификата.

