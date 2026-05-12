НовостиОбщество12 мая 2026 12:18

Почти 600 тонн кузбасского овса отправили в Казахстан

Крупную партию пищевого овса экспортировали из Чебулинского и Ленинск-Кузнецкого округов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Специалисты Россельхознадзора проконтролировали отгрузку крупной партии овса в Республику Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зерно весом 596 тонн было выращено на полях Чебулинского и Ленинск-Кузнецкого округов. Всю продукцию, предназначенную для пищевых целей, отправили заказчикам в девяти железнодорожных вагонах.

Перед отправкой образцы овса исследовали в лаборатории. Экспертиза подтвердила, что зерно полностью соответствует фитосанитарным требованиям Казахстана. На основании этих данных ведомство оформило девять сертификатов, разрешающих экспорт подкарантинной продукции.

Специалисты Россельхознадзора проконтролировали отгрузку крупной партии овса в Республику Казахстан.