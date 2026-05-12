В Новокузнецке будут судить 50-летнюю женщину за попытку продать лекарства мужа

Следователи Новокузнецка завершили расследование дела в отношении 50-летней горожанки, которая решила подзаработать на продаже сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В декабре прошлого года полицейские задержали женщину с поличным в момент передачи товара покупателю. У нее изъяли 50 таблеток трамадола общим весом около 25 граммов. Как выяснилось, обвиняемая получила препарат в аптеке по рецепту, выписанному на ее мужа. Вместо того чтобы использовать лекарство по назначению, она выставила его на продажу.

Теперь судьбу женщины решит суд - за незаконный оборот сильнодействующих веществ ей грозит до восьми лет лишения свободы.

