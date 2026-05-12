Энергетики восстановили работу подстанции в Новокузнецке после крупной аварии

В Новоильинском районе Новокузнецка началось восстановление электроснабжения. Как сообщил мэр Денис Ильин, в 19.10 специалисты успешно запустили подстанцию «Ильинская-2», вышедшую из строя ранее.

Сейчас к работе приступили сотрудники «Горэлектросети». Они поэтапно проверяют подачу энергии всем потребителям, чтобы убедиться, что напряжение стабильно и свет вернулся в каждый жилой дом и социальный объект района.

Напомним, что из-за технологического нарушения без электричества временно оставались сотни многоэтажек и десятки школ и детских садов.

