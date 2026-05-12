Жительнице Кузбасса грозит до 5 лет колонии за фальшивую прописку мигранта

В Анжеро-Судженске 47-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела после проверки соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Полицейские выяснили, что в ее доме официально прописан 55-летний иностранец, который на самом деле там никогда не появлялся. Хозяйка жилья призналась, что оформить временную регистрацию гостю из ближнего зарубежья ее попросил супруг. Однако закон квалифицирует такую «услугу» как преступление.

Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине по данной статье, составляет пять лет лишения свободы.

