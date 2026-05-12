Семейный субботник вместо штрафа: юных вандалов в Прокопьевске наказали необычным способом

Фото: полиция Кузбасса.

В Прокопьевске полицейские вычислили компанию подростков, которые ломали уличную скамейку на улице Пионерской. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Видео инцидента, на котором школьники 14-15 лет буквально вырывают лавочку из фундамента, разлетелось по соцсетям. В отделе полиции ребята объяснили свой поступок просто: они хотели передвинуть скамейку поближе к другой, чтобы было удобнее общаться.

Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с подростками и их родителями, но на этом дело не закончилось. По инициативе полиции был организован семейный субботник. В итоге юные нарушители вместе с мамами и папами привели площадку в порядок: вымыли все лавочки, убрали мусор, а поврежденную скамью отремонтировали, покрасили и прочно установили на прежнее место.

