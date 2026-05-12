Пьяный новокузнечанин устроил скандал в скорой

Утром на улице Ленина в Новокузнецке медикам скорой помощи пришлось нажать тревожную кнопку прямо во время работы. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Бригада прибыла во двор жилого дома по вызову очевидцев, которые заметили лежавшего на земле человека. Однако внутри автомобиля 26-летний пациент, находившийся в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и угрожать медикам. Чтобы пресечь нападение, фельдшеры вызвали Росгвардию.

Прибывший экипаж задержал дебошира. Убедившись, что здоровью мужчины ничего не угрожает, силовики передали его полицейским.

