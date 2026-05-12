Погода в Кузбассе 13 мая 2026 года: дождь, снег и штормовой ветер

Погода в Кузбассе 13 мая 2026 года останется холодной и неустойчивой. Ночью в регионе вновь возможны осадки в виде мокрого снега, а местами ветер усилится до 20 метров в секунду. Показатель горимости 13 мая 2026 года прогнозируется на уровне 1-3 классов.

По области ночью температура составит -1…-6 градусов, местами потеплеет до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер северо-западный: ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, днем ослабеет до 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами сохранятся небольшие дожди.

Погода в Кемерове 13 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается -2…-4 градуса, днем +5…+7 градусов. Ветер северо-западный: ночью 8-13 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду. Погода будет облачной с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, ночью с мокрым снегом.

Погода в Новокузнецке 13 мая 2026 года

В Новокузнецке ночью температура составит от -3 до +2 градусов, днем +6…+11 градусов. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный: ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут 17-22 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

